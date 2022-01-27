Отец восьмерых дочек психанул и девятую назвал Серегой: смешные анекдоты об отношениях в семье

— Алкоголь — источник всех бед в семейной жизни, — говорит лектор. — Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьёт.

Кто-то из зала уточняет:

— А вы не скажете, сколько точно надо выпить, чтобы она ушла?