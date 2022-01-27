Отец восьмерых дочек психанул и девятую назвал Серегой: смешные анекдоты об отношениях в семье
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Пускай у вас будет всегда хорошее настроение! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот январский вечер!
— Папа, — спрашивает сын, — а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации?
— Правда, сынок.
— Тогда тебе сначала показать мой дневник или новое платье мамы?
Жена:
— Какая я дура, что за тебя замуж вышла!
Муж:
— А я дурак, что женился…
Сын:
— Оба дураки, а хотите, чтобы я хорошо учился.
Ужин в семье. Мать:
— Сынуля, перестань грызть кость, ты ведь не собака. Отдай ее сейчас же папе!
— Алкоголь — источник всех бед в семейной жизни, — говорит лектор. — Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьёт.
Кто-то из зала уточняет:
— А вы не скажете, сколько точно надо выпить, чтобы она ушла?
Раньше спорили с женой, кто в семье главный. Появился ребенок, тогда узнали! Теперь спим и кушаем, когда царь разрешит.
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