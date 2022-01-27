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Отец восьмерых дочек психанул и девятую назвал Серегой: смешные анекдоты об отношениях в семье

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Отец восьмерых дочек психанул и девятую назвал Серегой: смешные анекдоты об отношениях в семье Новость обновлена 27 января 2022, 17:27

Свежая вечерняя подборка самых смешных шуток.

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот январский вечер!

— Папа, — спрашивает сын, — а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации?

— Правда, сынок.

— Тогда тебе сначала показать мой дневник или новое платье мамы?

Жена:

— Какая я дура, что за тебя замуж вышла!

Муж:

— А я дурак, что женился…

Сын:

— Оба дураки, а хотите, чтобы я хорошо учился.

Ужин в семье. Мать:

— Сынуля, перестань грызть кость, ты ведь не собака. Отдай ее сейчас же папе!

— Алкоголь — источник всех бед в семейной жизни, — говорит лектор. — Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьёт.

Кто-то из зала уточняет:

— А вы не скажете, сколько точно надо выпить, чтобы она ушла?

Раньше спорили с женой, кто в семье главный. Появился ребенок, тогда узнали! Теперь спим и кушаем, когда царь разрешит.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стюардессах, вам сюда.

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