Обидно, когда примеряешь что-либо оверсайз, а оно тебе как раз: смешная подборка шуток

Поднимите себе и своим близким настроение в это замечательное утро.

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Для повышения уровня здравоохранения пусть выпускники медвузов первые три года лечат своих преподавателей.

— Можно мне девушку за 100$ -У нас такса 150$! -Хрен с вами, давайте таксу!

— Не помнишь, кому мы отправляли последнее письмо с ядом? — Посмотри в папке "Отравленные".

Смотрю на инстаграмы моих знакомых, которые каждый день делают какие-то спортивные челленджи, готовят миллион сложных рецептов — как же тяжело живётся людям без компьютерных игр.

Вся история женской моды — это история борьбы климата, морали и гигиены с желанием женщины ходить голой.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пенсионерах, вам сюда.