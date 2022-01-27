Обидно, когда примеряешь что-либо оверсайз, а оно тебе как раз: смешная подборка шуток
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Для повышения уровня здравоохранения пусть выпускники медвузов первые три года лечат своих преподавателей.
— Можно мне девушку за 100$
-У нас такса 150$!
-Хрен с вами, давайте таксу!
— Не помнишь, кому мы отправляли последнее письмо с ядом?
— Посмотри в папке "Отравленные".
Смотрю на инстаграмы моих знакомых, которые каждый день делают какие-то спортивные челленджи, готовят миллион сложных рецептов — как же тяжело живётся людям без компьютерных игр.
Вся история женской моды — это история борьбы климата, морали и гигиены с желанием женщины ходить голой.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пенсионерах, вам сюда.