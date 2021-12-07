Лучшие шутки про пилотов и стюардесс к Международному дню гражданской авиации

Ежегодно 7 декабря во всем мире отмечается День гражданской авиации

В этот вторник, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. Праздник был учрежден в 1994 году Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) — специализированным учреждением ООН.

"Телеграф" поздравляет с праздником всех работников гражданской авиации и дарит светлое настроение с помощью порции веселых тематических анекдотов!

Две подруги разговаривают. Одна другой: — Эх, Ленка, завидую я тебе, стюардессой работаешь… все мужики уже по классам отсортированы…

Когда самолет вошел в зону сильной турбулентности, стюардесса попыталась было успокоить пассажиров, но из-за ее спины предательски выглядывал парашют.

Незадолго до посадки самолета обеспокоенная стюардесса выбегает в салон: — Есть ли на борту пилоты? Салон замирает. — Космонавты, летчики? Пассажиры немеют. — Ну, хотя бы прокуроры? Гробовое молчание… Из хвоста самолета раздается дрожащий голос: — У меня есть небольшой опыт сажать картошку…

Диспетчер: — Борт 12142, у вас пересекающийся борт в 6 милях, направление на 10 часов. Пилот: — Диспетчерская, дайте другой ориентир, у меня электронные часы.

Стюардесса: — Ну, что вы раскричались, что разнервничались! Подумаешь, тряхануло три раза. Обыкновенная воздушная яма, турбулентная зона. С кем не бывает. Ну, все, все, успокаиваемся… Все хорошо? Ну, и ладненько. Пойду, теперь пассажиров успокою.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.