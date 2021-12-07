Лучшие шутки про пилотов и стюардесс к Международному дню гражданской авиации
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В этот вторник, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. Праздник был учрежден в 1994 году Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) — специализированным учреждением ООН.
"Телеграф" поздравляет с праздником всех работников гражданской авиации и дарит светлое настроение с помощью порции веселых тематических анекдотов!
Две подруги разговаривают. Одна другой:
— Эх, Ленка, завидую я тебе, стюардессой работаешь… все мужики уже по классам отсортированы…
Когда самолет вошел в зону сильной турбулентности, стюардесса попыталась было успокоить пассажиров, но из-за ее спины предательски выглядывал парашют.
Незадолго до посадки самолета обеспокоенная стюардесса выбегает в салон:
— Есть ли на борту пилоты?
Салон замирает.
— Космонавты, летчики?
Пассажиры немеют.
— Ну, хотя бы прокуроры?
Гробовое молчание…
Из хвоста самолета раздается дрожащий голос:
— У меня есть небольшой опыт сажать картошку…
Диспетчер:
— Борт 12142, у вас пересекающийся борт в 6 милях, направление на 10 часов.
Пилот:
— Диспетчерская, дайте другой ориентир, у меня электронные часы.
Стюардесса:
— Ну, что вы раскричались, что разнервничались! Подумаешь, тряхануло три раза. Обыкновенная воздушная яма, турбулентная зона. С кем не бывает. Ну, все, все, успокаиваемся… Все хорошо? Ну, и ладненько. Пойду, теперь пассажиров успокою.
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.