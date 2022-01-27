Родила царица в ночь: Толе-сына, Коле-дочь: позитивная подборка коротких анекдотов

Эта подборка веселых шуток подарит отличное настроение

Чтобы вы не скучали в этот январский четверг, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Человека гораздо труднее приучить к лопате, чем к граблям.

Никакой секс не сравнится с чувством, когда надеваешь носочки с батареи.

Вчера гулял с девушкой и наряд полиции принял ее с наркотой. Это был мой косяк.

Учитель ОБЖ поджег школу и тем, кто успел выбежать, ставил пятерки за четверть.

Мне кажется, моя стиральная машина берет плату за работу носками. Иначе как объяснить их пропажу.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.