Родила царица в ночь: Толе-сына, Коле-дочь: позитивная подборка коротких анекдотов
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Эта подборка веселых шуток подарит отличное настроение
Чтобы вы не скучали в этот январский четверг, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
Человека гораздо труднее приучить к лопате, чем к граблям.
Никакой секс не сравнится с чувством, когда надеваешь носочки с батареи.
Вчера гулял с девушкой и наряд полиции принял ее с наркотой. Это был мой косяк.
Учитель ОБЖ поджег школу и тем, кто успел выбежать, ставил пятерки за четверть.
Мне кажется, моя стиральная машина берет плату за работу носками. Иначе как объяснить их пропажу.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.
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