Веселые анекдоты от А до Я: смешная подборка шуток про женщин
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Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот зимний день. "Телеграф" предлагает вам подборку смешных шуток от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.
Встречаются две "подруги", которые страшно ненавидят друг друга. Одна говорит:
- Галя, глядя на тебя можно подумать, что в стране голод.
- Ой, Тамара, а глядя на тебя, то можно подумать, что из-за тебя!
- Скажи Галка, а вот если мужчина говорит, что у меня волосы хорошо пахнут, это домогательство или нет?
- Ну что ты, Светка, это же комплимент.
- Да? А если он карлик?
Утром она вышла из квартиры писателя, и про себя подумала: "Нет, книга лучше".
Галка была така скромная девушка, что даже стеснялась попросить рюмку, поэтому водку пила прям с горла.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про зиму, вам сюда.