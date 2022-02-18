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Веселые анекдоты от А до Я: смешная подборка шуток про женщин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Веселые анекдоты от А до Я: смешная подборка шуток про женщин

Пусть эта пятница будет наполнена весельем и позитивом.

Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот зимний день. "Телеграф" предлагает вам подборку смешных шуток от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.

Встречаются две "подруги", которые страшно ненавидят друг друга. Одна говорит:

- Галя, глядя на тебя можно подумать, что в стране голод.

- Ой, Тамара, а глядя на тебя, то можно подумать, что из-за тебя!

- Скажи Галка, а вот если мужчина говорит, что у меня волосы хорошо пахнут, это домогательство или нет?

- Ну что ты, Светка, это же комплимент.

- Да? А если он карлик?

Утром она вышла из квартиры писателя, и про себя подумала: "Нет, книга лучше".

Галка была така скромная девушка, что даже стеснялась попросить рюмку, поэтому водку пила прям с горла.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про зиму, вам сюда.

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