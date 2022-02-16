Самые смешные шутки про жизнь: веселые анекдоты от А до Я

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь день

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение! "Телеграф" предлагает вам подборку смешных шуток от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.

В этом карантине таки есть что-то есть хорошее! Вот например, из-за отсутствия денег мужики перестали ходить по любовницам, стали возвращаться в дом.

Есть женщины, с которыми хочется выпить. Есть женщины, за которых хочется выпить, и есть женщины, из-за которых хочется выпить. В общем, без пол литра здесь никак не обойтись. Так вот же она причина мужского пьянства.

А помните, когда-то давно мы пели эту песню: "Умчи меня олень в свою страну оленью"? Мне кажется он нас домчал.

Если выкурить сигарету, давление понизится. Если выпить рюмочку коньяка, давление повысится. Если и то, и другое, давление нормализуется. Вы только что прошли краткий курс стабилизации давления в домашних условиях.

Дорогие женщины, запомните, что у мужчины после 30 лет уши становятся мягкими, поэтому лапша не удерживается.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о диетах, вам сюда.