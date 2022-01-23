В отместку за то, что люди отняли у зимы час, она отняла у них месяц: смешные анекдоты про зиму

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний денек! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся ещё с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.

Если в детстве бабушка разрешала зимой гулять без шапки, проверьте её – возможно, она вам не родная.

- Никак не могу избавиться от клопов в диване! - А ты не пробовал его зимой на улицу выносить? - Пробовал. - Ну и как? - Они его назад заносят!

Зима, холод. Встречаются на улице два мужика, один из них с большой такой собакой, и говорит первому: - Согреться хочешь? - Хочу. - Фас!

Народная примета. Если вы кинули камень в воду и не видите кругов, значит, наступила зима.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.