В отместку за то, что люди отняли у зимы час, она отняла у них месяц: смешные анекдоты про зиму
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний денек! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся ещё с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.
Если в детстве бабушка разрешала зимой гулять без шапки, проверьте её – возможно, она вам не родная.
- Никак не могу избавиться от клопов в диване!
- А ты не пробовал его зимой на улицу выносить?
- Пробовал.
- Ну и как?
- Они его назад заносят!
Зима, холод. Встречаются на улице два мужика, один из них с большой такой собакой, и говорит первому:
- Согреться хочешь?
- Хочу.
- Фас!
Народная примета. Если вы кинули камень в воду и не видите кругов, значит, наступила зима.
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