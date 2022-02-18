Веселі анекдоти від А до Я: смішна добірка жартів про жінок
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Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам чудовий настрій та посмішки цього зимового дня. "Телеграф" пропонує вам добірку смішних жартів від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.
Зустрічаються дві "подруги", які страшенно ненавидять одна одну. Одна каже:
- Галю, дивлячись на тебе, можна подумати, що в країні голод.
- Ой, Тамаро, а дивлячись на тебе, то можна подумати, що через тебе!
- Скажи Галка, а от якщо чоловік каже, що у мене волосся добре пахне, це домагання чи ні?
- Ну що ти, Світлано, це ж комплімент.
- Так? А якщо він карлик?
Вранці вона вийшла з квартири письменника, і подумала: "Ні, книга краща".
Галка була така скромна дівчина, що навіть соромилася попросити чарку, тому горілку пила прямо з горла.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.