Найсмішніші жарти про життя: веселі анекдоти від А до Я
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Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" пропонує вам добірку смішних жартів від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.
У цьому карантині таки є щось хороше! Ось, наприклад, через відсутність грошей мужики перестали ходити по коханках, і стали повертатися додому.
Є жінки, з якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити, і є жінки, через які хочеться випити. Загалом, без півлітра тут не обійтися. Так ось вона причина чоловічого пияцтва.
А пам’ятаєте, колись давно ми співали цю пісню: "Умчи меня олень в свою страну оленью"? Мені здається, він нас домчав.
Якщо викурити цигарку, тиск знизиться. Якщо випити чарку коньяку, тиск підвищиться. Якщо і те, й інше тиск нормалізується. Ви пройшли короткий курс стабілізації тиску в домашніх умовах.
Дорогі жінки, запам’ятайте, що у чоловіка після 30 років вуха стають м’якими, тому локшина не тримається.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дієти, вам сюди.