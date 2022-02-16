Найсмішніші жарти про життя: веселі анекдоти від А до Я

Порція кумедних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" пропонує вам добірку смішних жартів від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.

У цьому карантині таки є щось хороше! Ось, наприклад, через відсутність грошей мужики перестали ходити по коханках, і стали повертатися додому.

Є жінки, з якими хочеться випити. Є жінки, за яких хочеться випити, і є жінки, через які хочеться випити. Загалом, без півлітра тут не обійтися. Так ось вона причина чоловічого пияцтва.

А пам’ятаєте, колись давно ми співали цю пісню: "Умчи меня олень в свою страну оленью"? Мені здається, він нас домчав.

Якщо викурити цигарку, тиск знизиться. Якщо випити чарку коньяку, тиск підвищиться. Якщо і те, й інше тиск нормалізується. Ви пройшли короткий курс стабілізації тиску в домашніх умовах.

Дорогі жінки, запам’ятайте, що у чоловіка після 30 років вуха стають м’якими, тому локшина не тримається.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дієти, вам сюди.