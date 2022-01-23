У помсту за те, що люди забрали у зими годину, вона забрала у них місяць: смішні анекдоти про зиму

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей зимовий день! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Щоб улітку добре виглядати на пляжі, Люся ще із зими почала відгодовувати свою найкращу подругу Оксану.

Якщо в дитинстві бабуся дозволяла взимку гуляти без шапки, перевірте її – можливо, вона вам не рідна.

- Ніяк не можу позбутися клопів у дивані! - А ти не пробував його взимку надвір виносити? – Пробував. - Ну і як? – Вони його назад заносять!

Зима, холод. Зустрічаються на вулиці два мужики, один з них з великою собакою, і каже першому: - Зігрітися хочеш? – Хочу. – Фас!

Народна прикмета. Якщо ви кинули камінь у воду і не бачите кіл, значить настала зима.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочка, вам сюди.