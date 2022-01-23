У помсту за те, що люди забрали у зими годину, вона забрала у них місяць: смішні анекдоти про зиму
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей зимовий день! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Щоб улітку добре виглядати на пляжі, Люся ще із зими почала відгодовувати свою найкращу подругу Оксану.
Якщо в дитинстві бабуся дозволяла взимку гуляти без шапки, перевірте її – можливо, вона вам не рідна.
- Ніяк не можу позбутися клопів у дивані!
- А ти не пробував його взимку надвір виносити?
– Пробував.
- Ну і як?
– Вони його назад заносять!
Зима, холод. Зустрічаються на вулиці два мужики, один з них з великою собакою, і каже першому:
- Зігрітися хочеш?
– Хочу.
– Фас!
Народна прикмета. Якщо ви кинули камінь у воду і не бачите кіл, значить настала зима.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочка, вам сюди.