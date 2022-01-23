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У помсту за те, що люди забрали у зими годину, вона забрала у них місяць: смішні анекдоти про зиму

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У помсту за те, що люди забрали у зими годину, вона забрала у них місяць: смішні анекдоти про зиму Новина оновлена 23 січня 2022, 12:07

Смішна добірка нових жартів для вашої посмішки

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей зимовий день! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Щоб улітку добре виглядати на пляжі, Люся ще із зими почала відгодовувати свою найкращу подругу Оксану.

Якщо в дитинстві бабуся дозволяла взимку гуляти без шапки, перевірте її – можливо, вона вам не рідна.

- Ніяк не можу позбутися клопів у дивані!

- А ти не пробував його взимку надвір виносити?

– Пробував.

- Ну і як?

– Вони його назад заносять!

Зима, холод. Зустрічаються на вулиці два мужики, один з них з великою собакою, і каже першому:

- Зігрітися хочеш?

– Хочу.

– Фас!

Народна прикмета. Якщо ви кинули камінь у воду і не бачите кіл, значить настала зима.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочка, вам сюди.

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