Любовница — это жена-заначка: смешные анекдоты для поднятия настроения

Украинцы — это, наверное, самая веселая нация в мире, потому что даже в период войны мы не теряем позитива и создаем еще больше новых шуток. Только сейчас эти анекдоты в основном о россиянах и россии. Однако на просторах сети есть еще много шуток, которые на несколько минут могут вернуть нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!

Жена застала мужа с любовницей. Скандалить не стала. А просто сказала: - Сядьте ближе друг к другу. Я вас сфотографирую… На памятник!

Записал в мобильник любовницу под именем "Любовница". Жена шутку оценила, посмеялась, и никаких вопросов больше не задаёт. Хорошо, когда у человека есть чувство юмора!

- Бабушка, а кто такая любовница? - Ой, внученька — это воровка! - А что она ворует, все что плохо лежит? - Нет, внученька, все что хорошо стоит!

Частный детектив показывает даме фотографии ее мужа с любовницей. Женщина: — Распечатайте мне вот эту, на памятник!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.