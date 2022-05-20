Укр

Любовница — это жена-заначка: смешные анекдоты для поднятия настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Любовница — это жена-заначка: смешные анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 20 мая 2022, 08:33

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение

Украинцы — это, наверное, самая веселая нация в мире, потому что даже в период войны мы не теряем позитива и создаем еще больше новых шуток. Только сейчас эти анекдоты в основном о россиянах и россии. Однако на просторах сети есть еще много шуток, которые на несколько минут могут вернуть нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!

Жена застала мужа с любовницей. Скандалить не стала. А просто сказала:

- Сядьте ближе друг к другу. Я вас сфотографирую… На памятник!

Записал в мобильник любовницу под именем "Любовница". Жена шутку оценила, посмеялась, и никаких вопросов больше не задаёт. Хорошо, когда у человека есть чувство юмора!

- Бабушка, а кто такая любовница?

- Ой, внученька — это воровка!

- А что она ворует, все что плохо лежит?

- Нет, внученька, все что хорошо стоит!

Частный детектив показывает даме фотографии ее мужа с любовницей.

Женщина:

— Распечатайте мне вот эту, на памятник!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдоты #Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти