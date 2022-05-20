Любовница — это жена-заначка: смешные анекдоты для поднятия настроения
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Украинцы — это, наверное, самая веселая нация в мире, потому что даже в период войны мы не теряем позитива и создаем еще больше новых шуток. Только сейчас эти анекдоты в основном о россиянах и россии. Однако на просторах сети есть еще много шуток, которые на несколько минут могут вернуть нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!
Жена застала мужа с любовницей. Скандалить не стала. А просто сказала:
- Сядьте ближе друг к другу. Я вас сфотографирую… На памятник!
Записал в мобильник любовницу под именем "Любовница". Жена шутку оценила, посмеялась, и никаких вопросов больше не задаёт. Хорошо, когда у человека есть чувство юмора!
- Бабушка, а кто такая любовница?
- Ой, внученька — это воровка!
- А что она ворует, все что плохо лежит?
- Нет, внученька, все что хорошо стоит!
Частный детектив показывает даме фотографии ее мужа с любовницей.
Женщина:
— Распечатайте мне вот эту, на памятник!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.