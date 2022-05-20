Коханка — це дружина-заначка: смішні анекдоти для підняття настрою

Українці — це, мабуть, найвеселіша нація у світі, бо навіть у період війни ми не втрачаємо позитиву та створюємо ще більше нових жартів. Тільки зараз ці анекдоти в основному про росіян та росію. Однак на просторах мережі є ще багато жартів, які на кілька хвилин можуть повернути нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!

Дружина застала чоловіка із коханкою. Скандалити не стала. А просто сказала: - Сядьте ближче один до одного. Я вас сфотографую. На пам’ятник!

Записав у телефоні коханку під ім’ям "Коханка". Дружина жарт оцінила, посміялася, і жодних питань більше не ставить. Добре, коли людина має почуття гумору!

- Бабуся, а хто така коханка? - Ой, онученько — це злодійка! - А що вона краде, що погано лежить? - Ні, внучечко, все що добре стоїть!

Приватний детектив показує жінці фотографії її чоловіка з коханкою. Жінка: — Роздрукуйте мені цю, на пам’ятник!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.