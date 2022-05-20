Коханка — це дружина-заначка: смішні анекдоти для підняття настрою
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Українці — це, мабуть, найвеселіша нація у світі, бо навіть у період війни ми не втрачаємо позитиву та створюємо ще більше нових жартів. Тільки зараз ці анекдоти в основному про росіян та росію. Однак на просторах мережі є ще багато жартів, які на кілька хвилин можуть повернути нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!
Дружина застала чоловіка із коханкою. Скандалити не стала. А просто сказала:
- Сядьте ближче один до одного. Я вас сфотографую. На пам’ятник!
Записав у телефоні коханку під ім’ям "Коханка". Дружина жарт оцінила, посміялася, і жодних питань більше не ставить. Добре, коли людина має почуття гумору!
- Бабуся, а хто така коханка?
- Ой, онученько — це злодійка!
- А що вона краде, що погано лежить?
- Ні, внучечко, все що добре стоїть!
Приватний детектив показує жінці фотографії її чоловіка з коханкою.
Жінка:
— Роздрукуйте мені цю, на пам’ятник!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.