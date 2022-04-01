Про курс валют: рубль впав, а де він лежить ніхто не знає: найсмішніші жарти на 1 квітня

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Українці, напевно, найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. А підтримувати такий бойовий настрій нам допомагають жарти та анекдоти, вигадані на злобу дня. Раніше ми вже ділилися з вами добіркою жартів про санкції в росії , а сьогодні зібрали чергову добірку анекдотів, що описують поточну ситуацію.

Оскільки смужка паперу в чверть А4 еквівалентна одному рублю, то Держзнак більше не витрачатиме дорогу імпортну фарбу.

У нинішній ситуації життя у росіян явно не цукор, а почати життя з чистого листа, їм тепер стало набагато складніше.

Говорять, що всі вакциновані росіяни перенесли падіння Інстаграма у легкій формі.

Як виявилося, імпортозаміщенням по-російському називається заміна імпорту з Європи та Америки на імпорт із Китаю та Туреччини.

У зв’язку із перебоями з папером компаніям рекомендовано перейти на електронний документообіг, а громадянам на електронний туалетний папір.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Також "Телеграф" ділився фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. А якщо цієї добірки жартів та мімчиків вам було мало, пропонуємо подивитись попередню, де ми пояснювали, чому Україна обов’язково переможе.