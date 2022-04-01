О курсе валют: рубль упал, а где он лежит никто не знает: самые смешные шутки на 1 апреля

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Украинцы наверняка самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. А поддерживать такой боевой настрой нам помогают шутки и анекдоты, придуманные на злобу дня. Ранее мы уже делились с вами подборкой шуток о санкциях в россии, а сегодня собрали очередную подборку анекдотов, описывающих текущую ситуацию.

Так как полоска бумаги в четверть А4 эквивалентна одному рублю, то Госзнак больше не будет тратить дорогую импортную краску.

В нынешней ситуации жизнь у россиян явно не сахар, а начать жизнь с чистого листа им теперь стало намного сложнее.

Говорят, что все вакцинированные россияне перенесли падение Инстаграма в легкой форме.

Как оказалось, импортозамещением по-российски называется замена импорта из Европы и Америки на импорт из Китая и Турции…

В связи с перебоями с бумагой компаниям рекомендовано перейти на электронный документооборот, а гражданам на электронную туалетную бумагу.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.

Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.