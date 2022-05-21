Дело жизни большинства жен — мешать мужу ничего не делать: позитивные шутки о семейных отношениях
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Из-за войны в Украине в последнее время весь украинский юмор построен на военной тематике, однако мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать юморные анекдоты на "вечные темы". Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о блондинках, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток об отношениях мужа и жены.
У меня жена каждый вечер спрашивает: "Что тебе на завтрак приготовить?". А утром я встаю, завариваю себе на завтрак чай из пакетика, а она спит…
— Валера, ты знаешь сколько всего мы могли купить, если бы ты бросил пить?
— Да, знаю, тебе новую шубу, а мне ничего.
— Никогда не спорь с женщинами!
— А что случилось?
— Я был просто уверен, что моя жена не умеет играть в бильярд! Сыграл с ней на желание!
— Ну и?
— Сейчас пойду в аптеку… в юбке… на шпильках… за прокладками…
Жена говорит мне, как выбирать рыбу: "У рыбы должна быть широкая спинка и тупая морда". Теперь я понял, что меня она выбрала по тому же подходу.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о россии.