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Справа життя більшості дружин — заважати чоловікові нічого не робити: позитивні жарти про сімейні стосунки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Справа життя більшості дружин — заважати чоловікові нічого не робити: позитивні жарти про сімейні стосунки

Читаємо, посміхаємося, а може, навіть і сміємося!

Через війну в Україні останнім часом весь український гумор побудований на військовій тематиці, однак ми пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися у мирний час, та почитати гуморні анекдоти на "вічні теми". Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про блондинок, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про стосунки чоловіка та дружини.

У мене дружина щовечора питає: "Що тобі на сніданок приготувати?". А вранці я встаю, заварюю собі на сніданок чай із пакетика, а вона спить.

— Валеро, ти знаєш, скільки всього ми могли купити, якби ти кинув пити?

- Так, знаю, тобі нову шубу, а мені нічого.

— Ніколи не сперечайся з жінками!

- А що сталося?

- Я був просто певен, що моя дружина не вміє грати в більярд! Зіграв із нею на бажання!

- Ну і?

— Зараз піду в аптеку… у спідниці… на шпильках… за прокладками…

Дружина каже мені, як вибирати рибу: "У риби має бути широка спинка і тупа морда". Тепер я зрозумів, що мене вона обрала за тим самим принципом.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про росію.

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