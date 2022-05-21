Справа життя більшості дружин — заважати чоловікові нічого не робити: позитивні жарти про сімейні стосунки

— Ніколи не сперечайся з жінками!

- А що сталося?

- Я був просто певен, що моя дружина не вміє грати в більярд! Зіграв із нею на бажання!

- Ну і?

— Зараз піду в аптеку… у спідниці… на шпильках… за прокладками…