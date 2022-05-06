Серед росіян теж є нормальні люди! Приблизно кожен двохсотий!.. Веселі жарти про росію

Нові жарти тепер створюються у бомбосховищах і навіть на передовій

Судячи з кількості нових анекдотів, що були створені за два місяці війни, українцям така "біда" не страшна. І доки бійці ЗСУ та тероборони захищають нашу батьківщину, українці тримають "гумористичний фронт". У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

"Телеграф" зібрав нову добірку жартів про "простих росіян" та вєлікую росію в цілому.

Щодо розумових здібностей росіян та українців. Поясню на прикладі народних інструментів. Балалайка — 3 струни. Бандура — 67 струн…

росія почала спецоперацію зі звільнення ще одного міста… Цього разу почали з міста Бєлгород. А поки лавров думає як почати бомбити місто, місцеві вже почали рити окопи…

Міф: від росіян немає жодної користі… Правда: один російський військовий містить в собі близько 125000 ккал харчової цінності та здатний збільшити родючість 5-10 куб. м української землі.

Народили росіянка, полячка та українка. Дітей переплутали. Батьки вирішують що робити. Українець: - Слава Україні! Одна дитина випрямилась. - Це мій! Пішов. Поляк взяв іншого малюка. Росіянин: - З чого взяв, що це твій? - Коли українець крикнув Слава Україні, мій посміхнувся, а твій об*срався.

Мільйони росіян так переживають за статус російської мови в Україні, що навіть не помічають, що в них самих половина населення не розмовляє російською мовою…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.