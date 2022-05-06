Серед росіян теж є нормальні люди! Приблизно кожен двохсотий!.. Веселі жарти про росію
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Судячи з кількості нових анекдотів, що були створені за два місяці війни, українцям така "біда" не страшна. І доки бійці ЗСУ та тероборони захищають нашу батьківщину, українці тримають "гумористичний фронт". У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
"Телеграф" зібрав нову добірку жартів про "простих росіян" та вєлікую росію в цілому.
Щодо розумових здібностей росіян та українців. Поясню на прикладі народних інструментів.
Балалайка — 3 струни.
Бандура — 67 струн…
росія почала спецоперацію зі звільнення ще одного міста… Цього разу почали з міста Бєлгород. А поки лавров думає як почати бомбити місто, місцеві вже почали рити окопи…
Міф: від росіян немає жодної користі…
Правда: один російський військовий містить в собі близько 125000 ккал харчової цінності та здатний збільшити родючість 5-10 куб. м української землі.
Народили росіянка, полячка та українка.
Дітей переплутали. Батьки вирішують що робити. Українець:
- Слава Україні!
Одна дитина випрямилась.
- Це мій!
Пішов. Поляк взяв іншого малюка. Росіянин:
- З чого взяв, що це твій?
- Коли українець крикнув Слава Україні, мій посміхнувся, а твій об*срався.
Мільйони росіян так переживають за статус російської мови в Україні, що навіть не помічають, що в них самих половина населення не розмовляє російською мовою…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.