Среди россиян тоже есть нормальные люди! Приблизительно каждый двухсотый!.. Веселые шутки о россии
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Судя по количеству новых анекдотов, созданных за два месяца войны, украинцам такая "беда" не страшна. И пока бойцы ВСУ и терробороны защищают нашу родину, украинцы держат "юмористический фронт". В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и россиянах, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
"Телеграф" собрал новую подборку шуток о "простых россиянах" и "великую" россию в целом.
Относительно умственных способностей россиян и украинцев. Объясню на примере народных инструментов.
Балалайка – 3 струны.
Бандура — 67 струн…
россия начала спецоперацию по освобождению еще одного города… На этот раз начали с города Белгород. А пока лавров думает как начать бомбить город, местные уже начали рыть окопы…
Миф: от россиян нет никакой пользы…
Правда: один российский военный включает в себя около 125000 ккал пищевой ценности и способен увеличить плодородие 5-10 куб. м украинской земли.
Родили россиянка, полячка и украинка.
Детей перепутали. Родители решают, что делать. Украинец:
- Слава Украине!
Один ребенок выпрямился.
– Это мой!
Ушел. Поляк взял другого малыша. Русский:
– С чего взял, что это твой?
- Когда украинец крикнул Слава Украине, мой улыбнулся, а твой об*срался.
Миллионы россиян так переживают за статус русского языка в Украине, что даже не замечают, что у них самих половина населения не говорит по-русски…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.