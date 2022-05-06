Среди россиян тоже есть нормальные люди! Приблизительно каждый двухсотый!.. Веселые шутки о россии

Новые шутки теперь создаются в бомбоубежищах и даже на передовой

Судя по количеству новых анекдотов, созданных за два месяца войны, украинцам такая "беда" не страшна. И пока бойцы ВСУ и терробороны защищают нашу родину, украинцы держат "юмористический фронт". В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и россиянах, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

"Телеграф" собрал новую подборку шуток о "простых россиянах" и "великую" россию в целом.

Относительно умственных способностей россиян и украинцев. Объясню на примере народных инструментов. Балалайка – 3 струны. Бандура — 67 струн…

россия начала спецоперацию по освобождению еще одного города… На этот раз начали с города Белгород. А пока лавров думает как начать бомбить город, местные уже начали рыть окопы…

Миф: от россиян нет никакой пользы… Правда: один российский военный включает в себя около 125000 ккал пищевой ценности и способен увеличить плодородие 5-10 куб. м украинской земли.

Родили россиянка, полячка и украинка. Детей перепутали. Родители решают, что делать. Украинец: - Слава Украине! Один ребенок выпрямился. – Это мой! Ушел. Поляк взял другого малыша. Русский: – С чего взял, что это твой? - Когда украинец крикнул Слава Украине, мой улыбнулся, а твой об*срался.

Миллионы россиян так переживают за статус русского языка в Украине, что даже не замечают, что у них самих половина населения не говорит по-русски…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.