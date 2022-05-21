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Дистанционное обучение Даша начала с того, что заблокировала всех учителей: веселые шутки о школе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Дистанционное обучение Даша начала с того, что заблокировала всех учителей: веселые шутки о школе Новость обновлена 21 мая 2022, 21:53

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Народ Украины не сломать даже в сложных и стрессовых ситуациях. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих. Анекдоты о войне с россиянами дарят немного позитива, однако шутки об учителях и школе будут актуальны всегда.

Сельская учительница никак не может решить, за кого ей выйти замуж: за директора школы или тракториста. С одной стороны – быстрый карьерный рост, с другой – без трактора в школу не доберешься…

Школа. Начало урока, а учительницы нет. В класс забегает Ивась:

– Все, урока музыки не будет!

– А чо?!

– Учительница в декрет ушла! Доигралась!

Молодая учительница говорит непослушному ученику:

– Если бы я хоть на неделю смогла стать твоей мамой, ты бы у меня совсем изменился.

– Хорошо, я поговорю с папой…

На уроке математики учительница задает вопрос Вовочке:

– Если 3 кг яблок стоят 12 гривен, то что нужно сделать, чтобы узнать, сколько стоит 1 кг яблок?

– Посмотреть на ценник!

На собрании в школе учитель говорит родителям:

- Ваши дети – как цветы весной!

- Ой, мы Вам очень благодарны!

- Я имел в виду – распустились совсем!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.

Теги:
#Шутки #Анекдоты #Гумор