Дистанционное обучение Даша начала с того, что заблокировала всех учителей: веселые шутки о школе
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Народ Украины не сломать даже в сложных и стрессовых ситуациях. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих. Анекдоты о войне с россиянами дарят немного позитива, однако шутки об учителях и школе будут актуальны всегда.
Сельская учительница никак не может решить, за кого ей выйти замуж: за директора школы или тракториста. С одной стороны – быстрый карьерный рост, с другой – без трактора в школу не доберешься…
Школа. Начало урока, а учительницы нет. В класс забегает Ивась:
– Все, урока музыки не будет!
– А чо?!
– Учительница в декрет ушла! Доигралась!
Молодая учительница говорит непослушному ученику:
– Если бы я хоть на неделю смогла стать твоей мамой, ты бы у меня совсем изменился.
– Хорошо, я поговорю с папой…
На уроке математики учительница задает вопрос Вовочке:
– Если 3 кг яблок стоят 12 гривен, то что нужно сделать, чтобы узнать, сколько стоит 1 кг яблок?
– Посмотреть на ценник!
На собрании в школе учитель говорит родителям:
- Ваши дети – как цветы весной!
- Ой, мы Вам очень благодарны!
- Я имел в виду – распустились совсем!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.