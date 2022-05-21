Дистанційне навчання Даша почала з того, що заблокувала всіх вчителів: веселі жарти про школу
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Народ України не зламати навіть у складних та стресових ситуаціях. Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих. Анекдоти про війну з росіянами дарують трохи позитиву, проте жарти про вчителів та школу будуть актуальні завжди.
Сільська вчителька ніяк не може вирішити, за кого їй вийти заміж: за директора школи чи за тракториста. З одного боку — швидкий кар’єрний ріст, з іншого — без трактора до школи не доберешся…
Школа. Початок уроку, а вчительки немає. В клас забігає Івась:
- Все, уроку музики не буду!
- А чо?!
- Вчителька в декрет пішла! Догралася!
Молода вчителька каже неслухняному учню:
- Якби я хоч на тиждень змогла стати твоєю мамою, ти б у мене зовсім змінився.
- Добре, я поговорю з татом…
На уроці математики вчителька ставить запитання Вовчику:
- Якщо 3 кг яблук коштують 12 гривень, то що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки коштує 1 кг яблук?
- Подивитися на цінник!
На зборах в школі вчитель каже батькам:
- Ваші діти — як квіти навесні!
- Ой, ми Вам дуже дякуємо!
- Я мав на увазі — розпустилися зовсім!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.