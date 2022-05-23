Самая большая студенческая ложь - это "Список использованной литературы": смешные анекдоты про студентов

Сидят два полуголодных студента и рассуждают, что же такое сделать, что бы деньги были. Один:

— Сушай может поросенка возьмем, откормим, потом продадим или сами съедим.

— Да ты что! Грязь, вонь и тд и тп.

— Ну может ничего, привыкнет?