Самая большая студенческая ложь - это "Список использованной литературы": смешные анекдоты про студентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 51
Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. Даже несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
Сидят два полуголодных студента и рассуждают, что же такое сделать, что бы деньги были. Один:
— Сушай может поросенка возьмем, откормим, потом продадим или сами съедим.
— Да ты что! Грязь, вонь и тд и тп.
— Ну может ничего, привыкнет?
Вы агрессивны? Вы ненавидите людей? Вам хочется унижать и причинять боль? Не знаете, как делать это законно? Факультет стоматологии медицинского университета ждёт вас!
Студент — это единственный в мире человек, который способен вспомнить на экзамене то, чего сроду не знал.
Труднее всего после ВУЗа приходится химикам. Они знают, как взорвать или отравить любого человека, но держатся.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.