Найбільша студентська брехня — це "Список використаної літератури": смішні анекдоти про студентів

Сидять два напівголодні студенти і розмірковують, що ж таке зробити, щоб гроші були. Один:

— Слухай може порося візьмемо, відгодуємо, потім продамо або самі з’їмо.

- Та ти що! Бруд, сморід та тд і тп.

— Ну, може нічого, звикне?