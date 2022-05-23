Найбільша студентська брехня — це "Список використаної літератури": смішні анекдоти про студентів
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Український народ не зломити навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та гарний спосіб трохи відволіктися. Навіть попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні за будь-яких обставин.
Сидять два напівголодні студенти і розмірковують, що ж таке зробити, щоб гроші були. Один:
— Слухай може порося візьмемо, відгодуємо, потім продамо або самі з’їмо.
- Та ти що! Бруд, сморід та тд і тп.
— Ну, може нічого, звикне?
Ви агресивні? Ви ненавидите людей? Вам хочеться принижувати та завдавати біль? Не знаєте, як це робити законно? Факультет стоматології медичного університету чекає на вас!
Студент — це єдина у світі людина, яка здатна згадати на іспиті те, чого ніколи не знала.
Найважче після ВНЗ доводиться хімікам. Вони знають, як підірвати чи отруїти будь-яку людину, але тримаються.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.