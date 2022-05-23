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Найбільша студентська брехня — це "Список використаної літератури": смішні анекдоти про студентів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Найбільша студентська брехня — це "Список використаної літератури": смішні анекдоти про студентів

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Український народ не зломити навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та гарний спосіб трохи відволіктися. Навіть попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні за будь-яких обставин.

Сидять два напівголодні студенти і розмірковують, що ж таке зробити, щоб гроші були. Один:

— Слухай може порося візьмемо, відгодуємо, потім продамо або самі з’їмо.

- Та ти що! Бруд, сморід та тд і тп.

— Ну, може нічого, звикне?

Ви агресивні? Ви ненавидите людей? Вам хочеться принижувати та завдавати біль? Не знаєте, як це робити законно? Факультет стоматології медичного університету чекає на вас!

Студент — це єдина у світі людина, яка здатна згадати на іспиті те, чого ніколи не знала.

Найважче після ВНЗ доводиться хімікам. Вони знають, як підірвати чи отруїти будь-яку людину, але тримаються.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти