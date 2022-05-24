Детей заводят для мытья посуды: смешные анекдоты о малышне

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Даже в сложных жизненных ситуациях украинский народ веселый и всегда найдет повод над чем посмеяться. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и посмеяться над шутками об отношениях детей и родителей.

Сегодня жена задумчиво посмотрела на детей и ляпнула: — У нас такие дети красивые получаются… Может, они не от тебя?

Поставили розетки с защитой от детей. Спустя час мужа долбануло током: ему было любопытно, как они работают и он сунул в розетку две спицы.

Мой десятилетний сын все время предлагает жене деньги. Типо я заплачу за эту шоколадку и т.д. Мне же он денег не предлагает. Когда я поинтересовался почему он мне не предлагает денег он ответил: "ты возьмёшь".

Бывало, идёшь с ребёнком на детскую площадку погулять: тащишь с этажа велосипед, резиновый мяч, пластмассовый автомат, формочки. А он найдёт интересную палочку и всю прогулку царапает ею по асфальту.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.