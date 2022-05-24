Дітей заводять для миття посуду: смішні анекдоти про малечу

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій

Навіть у складних життєвих ситуаціях український народ веселий і завжди знайде привід, над чим посміятися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час і посміятися з жартів про стосунки дітей та батьків.

Сьогодні дружина задумливо подивилася на дітей і ляпнула: — У нас такі діти гарні виходять… Може вони не від тебе?

Поставили розетки із захистом від дітей. Через годину чоловіка вдарило струмом: йому було цікаво, як вони працюють і він засунув у розетку дві спиці.

Мій десятирічний син завжди пропонує дружині гроші. Каже я заплачу за цю шоколадку і т.д. Мені ж він грошей не пропонує. Коли я поцікавився, чому він мені не пропонує грошей, він відповів: "ти візьмеш".

Бувало, йдеш з дитиною на дитячий майданчик погуляти: тягнеш з поверху велосипед, гумовий м’яч, пластмасовий автомат, формочки. А він знайде цікаву паличку і всю прогулянку дряпає нею асфальт.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.