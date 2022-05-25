Самое приятное в первом дне отпуска — это отключение всех будильников: смешные анекдоты про отдых
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Из-за войны в Украине в последнее время весь украинский юмор построен на военной тематике, однако мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать юморные анекдоты на "вечные темы". Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о блондинках, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток об отпуске и отдыхающих.
— Подъем! Как отпуск встретишь, так его и проведешь! Ты же не хочешь его тупо проспать?
— Хочу!
— Шеф, мне нужен отпуск!
— А с какого тебе отпуск?
— Извините, не понял: с какого хрена или с какого числа?
Мужик на курорте бросил монетку в фонтан, чтобы вернуться. И вернулся, потому что не хватило денег на билет.
Отпуск с детьми это отличный повод понять, почему никогда не нужно брать детей в отпуск.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.