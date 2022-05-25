Найприємніше у першому дні відпустки – це відключення всіх будильників: смішні анекдоти про відпочинок
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Через війну в Україні останнім часом весь український гумор побудований на військовій тематиці, однак ми пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися у мирний час, та почитати гуморні анекдоти на "вічні теми". Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про блондинок, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про відпустку та відпочиваючих.
- Підйом! Як відпустку зустрінеш, так її й проведеш! Ти ж не хочеш її тупо проспати?
- Хочу!
— Шефе, мені потрібна відпустка!
— А з якого тобі відпустка?
— Вибачте, не зрозумів: з якого хріну чи з якого числа?
Чоловік на курорті кинув монетку у фонтан, щоб повернутися. І повернувся, бо не вистачило грошей на білет.
Відпустка з дітьми це чудова нагода зрозуміти, чому ніколи не потрібно брати дітей у відпустку.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.