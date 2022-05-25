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Найприємніше у першому дні відпустки – це відключення всіх будильників: смішні анекдоти про відпочинок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Найприємніше у першому дні відпустки – це відключення всіх будильників: смішні анекдоти про відпочинок

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій

Через війну в Україні останнім часом весь український гумор побудований на військовій тематиці, однак ми пропонуємо вам на кілька хвилин повернутися у мирний час, та почитати гуморні анекдоти на "вічні теми". Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про блондинок, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про відпустку та відпочиваючих.

- Підйом! Як відпустку зустрінеш, так її й проведеш! Ти ж не хочеш її тупо проспати?

- Хочу!

— Шефе, мені потрібна відпустка!

— А з якого тобі відпустка?

— Вибачте, не зрозумів: з якого хріну чи з якого числа?

Чоловік на курорті кинув монетку у фонтан, щоб повернутися. І повернувся, бо не вистачило грошей на білет.

Відпустка з дітьми це чудова нагода зрозуміти, чому ніколи не потрібно брати дітей у відпустку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

Теги:
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