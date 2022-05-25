Подумываю сократить свое резюме до фразы "Топ за свои деньги": забавные шутки о собеседованиях на работу

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день.

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

Смешные анекдоты о собеседованиях на работу на несколько минут вернуть нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!

— Какой главный опыт вы получили на предыдущей работе? — Делать вид, что не услышал, чтобы не вступать в бессмысленные диалоги.

На собеседовании: — Какие ваши слабые стороны? — Молчалив. — А сильные? — Не болтлив.

— Видела Ваше резюме на сайте. Вы ищете работу? — Нет, просто показываю… — Красивое!

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— Здравствуйте, я на собеседование. — В какой области специализируетесь? — Если интернет быстрый, то в любой.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.