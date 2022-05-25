Подумываю сократить свое резюме до фразы "Топ за свои деньги": забавные шутки о собеседованиях на работу
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Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
Смешные анекдоты о собеседованиях на работу на несколько минут вернуть нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!
— Какой главный опыт вы получили на предыдущей работе?
— Делать вид, что не услышал, чтобы не вступать в бессмысленные диалоги.
На собеседовании:
— Какие ваши слабые стороны?
— Молчалив.
— А сильные?
— Не болтлив.
— Видела Ваше резюме на сайте. Вы ищете работу?
— Нет, просто показываю…
— Красивое!
— Здравствуйте, я на собеседование.
— В какой области специализируетесь?
— Если интернет быстрый, то в любой.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.