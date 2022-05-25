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Подумываю сократить свое резюме до фразы "Топ за свои деньги": забавные шутки о собеседованиях на работу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Подумываю сократить свое резюме до фразы "Топ за свои деньги": забавные шутки о собеседованиях на работу

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день.

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

Смешные анекдоты о собеседованиях на работу на несколько минут вернуть нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!

— Какой главный опыт вы получили на предыдущей работе?

— Делать вид, что не услышал, чтобы не вступать в бессмысленные диалоги.

На собеседовании:

— Какие ваши слабые стороны?

— Молчалив.

— А сильные?

— Не болтлив.

— Видела Ваше резюме на сайте. Вы ищете работу?

— Нет, просто показываю…

— Красивое!

— Здравствуйте, я на собеседование.

— В какой области специализируетесь?

— Если интернет быстрый, то в любой.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.

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