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Подумую скоротити своє резюме до фрази "Топ за свої гроші": смішні жарти про співбесіду на роботу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Подумую скоротити своє резюме до фрази "Топ за свої гроші": смішні жарти про співбесіду на роботу

Смішні анекдоти для гарного настрою цього дня.

Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

Смішні анекдоти про співбесіди на роботу на кілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!

— Який головний досвід ви здобули на попередній роботі?

— Вдавати, що не почув, щоб не вступати у безглузді діалоги.

На співбесіді:

- Які ваші слабкі сторони?

- Мовчазний.

- А сильні?

— Не балакучий.

- Бачила Ваше резюме на сайті. Ви шукаєте роботу?

- Ні, просто показую...

- Гарне!

— Здрастуйте, я на співбесіду.

— У якій галузі спеціалізуєтеся?

— Якщо інтернет швидкий, то в будь-якій.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.

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