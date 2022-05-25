Подумую скоротити своє резюме до фрази "Топ за свої гроші": смішні жарти про співбесіду на роботу

Смішні анекдоти для гарного настрою цього дня.

Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

Смішні анекдоти про співбесіди на роботу на кілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!

— Який головний досвід ви здобули на попередній роботі? — Вдавати, що не почув, щоб не вступати у безглузді діалоги.

На співбесіді: - Які ваші слабкі сторони? - Мовчазний. - А сильні? — Не балакучий.

- Бачила Ваше резюме на сайті. Ви шукаєте роботу? - Ні, просто показую... - Гарне!

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— Здрастуйте, я на співбесіду. — У якій галузі спеціалізуєтеся? — Якщо інтернет швидкий, то в будь-якій.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.