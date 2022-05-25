Подумую скоротити своє резюме до фрази "Топ за свої гроші": смішні жарти про співбесіду на роботу
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Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
Смішні анекдоти про співбесіди на роботу на кілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!
— Який головний досвід ви здобули на попередній роботі?
— Вдавати, що не почув, щоб не вступати у безглузді діалоги.
На співбесіді:
- Які ваші слабкі сторони?
- Мовчазний.
- А сильні?
— Не балакучий.
- Бачила Ваше резюме на сайті. Ви шукаєте роботу?
- Ні, просто показую...
- Гарне!
— Здрастуйте, я на співбесіду.
— У якій галузі спеціалізуєтеся?
— Якщо інтернет швидкий, то в будь-якій.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.