Среда формирует человека, а пятница — деформирует: лучшие анекдоты с самого утра

— Все, больше не пью! Вообще!!!

— А что так?

— Я в пятницу вернулась с работы, устала — как собака. Решила остаться дома. Приняла душ, нырнула под одеяло и выпила целую бутылку коньяку.

— Ну и что?

— Меня потом в трех ресторанах видели в том одеяле.