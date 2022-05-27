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Среда формирует человека, а пятница — деформирует: лучшие анекдоты с самого утра

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Среда формирует человека, а пятница — деформирует: лучшие анекдоты с самого утра Новость обновлена 27 мая 2022, 07:33

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

В это сложное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Так как в сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, мы решили разнообразить ленту и поделится простыми, но очень уморительными шутками, которые будут актуальны во все времена.

Сегодняшние анекдоты о пятнице для поднятия настроения!

Из объяснительной записки дворника:

"Я вовсе не был пьян в конце смены в пятницу. Да, я лежал на газоне и ел траву, потому, что сломалась коса, а план надо было выполнить".

Один приятель с ужасом рассказывает другому:

- В пятницу такое случилось!!! У меня до сих пор кошмары по ночам… ужас просто.

- Что такое?

- Я варил пельмени, кинул в кастрюлю 26 пельменей.

- И что?

- А вынул 27!

Как говорил по пятницам Архимед: "Дайте мне стакан вискаря, и я переверну здесь всё!"

— Все, больше не пью! Вообще!!!

— А что так?

— Я в пятницу вернулась с работы, устала — как собака. Решила остаться дома. Приняла душ, нырнула под одеяло и выпила целую бутылку коньяку.

— Ну и что?

— Меня потом в трех ресторанах видели в том одеяле.

"Вот это да! В пятницу мы так не слабо посидели, а сегодня с утра — никакого похмелья, и все выходные впереди!" Радовалась Катя, ещё не подозревая, что сегодня уже среда.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты