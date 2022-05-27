Среда формирует человека, а пятница — деформирует: лучшие анекдоты с самого утра
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В это сложное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Так как в сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, мы решили разнообразить ленту и поделится простыми, но очень уморительными шутками, которые будут актуальны во все времена.
Сегодняшние анекдоты о пятнице для поднятия настроения!
Из объяснительной записки дворника:
"Я вовсе не был пьян в конце смены в пятницу. Да, я лежал на газоне и ел траву, потому, что сломалась коса, а план надо было выполнить".
Один приятель с ужасом рассказывает другому:
- В пятницу такое случилось!!! У меня до сих пор кошмары по ночам… ужас просто.
- Что такое?
- Я варил пельмени, кинул в кастрюлю 26 пельменей.
- И что?
- А вынул 27!
Как говорил по пятницам Архимед: "Дайте мне стакан вискаря, и я переверну здесь всё!"
— Все, больше не пью! Вообще!!!
— А что так?
— Я в пятницу вернулась с работы, устала — как собака. Решила остаться дома. Приняла душ, нырнула под одеяло и выпила целую бутылку коньяку.
— Ну и что?
— Меня потом в трех ресторанах видели в том одеяле.
"Вот это да! В пятницу мы так не слабо посидели, а сегодня с утра — никакого похмелья, и все выходные впереди!" Радовалась Катя, ещё не подозревая, что сегодня уже среда.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.