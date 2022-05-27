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Середа формує людину, а п’ятниця — деформує: найкращі анекдоти від самого ранку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Середа формує людину, а п’ятниця — деформує: найкращі анекдоти від самого ранку Новина оновлена 27 травня 2022, 07:33

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Через те, що в мережі вже набралося безліч анекдотів і жартів про путіна та росіян, ми вирішили урізноманітнити стрічку та поділитися простими, але дуже кумедними жартами, які будуть актуальні у всі часи.

Сьогоднішні анекдоти про п’ятницю для підняття настрою!

З пояснювальної записки двірника:

"Я зовсім не був п’яний наприкінці зміни в п’ятницю. Так, я лежав на газоні і їв траву, бо зламалася коса, а план треба було виконати".

Один приятель із жахом розповідає іншому:

- У п’ятницю таке трапилося! У мене досі кошмари ночами… жах просто.

- Що таке?

- Я варив пельмені, кинув у каструлю 26 пельменів.

- І що?

- А вийняв 27!

Як казав щоп’ятниці Архімед: "Дайте мені склянку віскаря, і я переверну тут все!"

- Все, більше не п’ю! Взагалі!

- А що так?

- Я в п’ятницю повернулася з роботи, втомилася як собака. Вирішила залишитися вдома. Прийняла душ, пірнула під ковдру та випила цілу пляшку коньяку.

- Ну і що?

- Мене потім у трьох ресторанах бачили в тій ковдрі.

"Оце так! У п’ятницю ми так не слабо посиділи, а сьогодні з ранку — ніякого похмілля, і всі вихідні попереду!" Раділа Катя, ще не підозрюючи, що сьогодні вже середа.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти