Середа формує людину, а п’ятниця — деформує: найкращі анекдоти від самого ранку

- Все, більше не п’ю! Взагалі!

- А що так?

- Я в п’ятницю повернулася з роботи, втомилася як собака. Вирішила залишитися вдома. Прийняла душ, пірнула під ковдру та випила цілу пляшку коньяку.

- Ну і що?

- Мене потім у трьох ресторанах бачили в тій ковдрі.