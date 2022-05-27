Середа формує людину, а п’ятниця — деформує: найкращі анекдоти від самого ранку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 73
У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Через те, що в мережі вже набралося безліч анекдотів і жартів про путіна та росіян, ми вирішили урізноманітнити стрічку та поділитися простими, але дуже кумедними жартами, які будуть актуальні у всі часи.
Сьогоднішні анекдоти про п’ятницю для підняття настрою!
З пояснювальної записки двірника:
"Я зовсім не був п’яний наприкінці зміни в п’ятницю. Так, я лежав на газоні і їв траву, бо зламалася коса, а план треба було виконати".
Один приятель із жахом розповідає іншому:
- У п’ятницю таке трапилося! У мене досі кошмари ночами… жах просто.
- Що таке?
- Я варив пельмені, кинув у каструлю 26 пельменів.
- І що?
- А вийняв 27!
Як казав щоп’ятниці Архімед: "Дайте мені склянку віскаря, і я переверну тут все!"
- Все, більше не п’ю! Взагалі!
- А що так?
- Я в п’ятницю повернулася з роботи, втомилася як собака. Вирішила залишитися вдома. Прийняла душ, пірнула під ковдру та випила цілу пляшку коньяку.
- Ну і що?
- Мене потім у трьох ресторанах бачили в тій ковдрі.
"Оце так! У п’ятницю ми так не слабо посиділи, а сьогодні з ранку — ніякого похмілля, і всі вихідні попереду!" Раділа Катя, ще не підозрюючи, що сьогодні вже середа.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.