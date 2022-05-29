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Чужие деньги считать неприлично, а свои — грустно: смешные анекдоты о финансах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чужие деньги считать неприлично, а свои — грустно: смешные анекдоты о финансах

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Пока украинские воины защищают страну от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт", и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.

Юмор — это надежный щит для нашего мозга от негативного влияния, поэтому "Телеграф" продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям, публикуя анекдоты и шутки на злобу дня и не только. Мы составили подборку прикольных анекдотов о деньгах, которых всегда почему-то не хватает.

Я думал, что деньги сделают меня счастливым, а оказалось, что для этого их сначала надо заработать.

Вся моя финансовая грамотность построена на том, что лучше просто никуда не выходить из дома.

Сегодня ребенок удивил.

— Я знаю почему у нас денег нет. У нас чайник каждый день дома свистит.

— Где вы храните свои средства?

— В аптечке.

— Мне цыганка в молодости нагадала много денег.

— Обманула?

— Нет, уже 20 лет кассиром работаю.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях братьев и сестер.

Теги:
#Деньги #Шутки #Юмор #Анекдоты