Чужие деньги считать неприлично, а свои — грустно: смешные анекдоты о финансах

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Пока украинские воины защищают страну от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт", и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.

Юмор — это надежный щит для нашего мозга от негативного влияния, поэтому "Телеграф" продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям, публикуя анекдоты и шутки на злобу дня и не только. Мы составили подборку прикольных анекдотов о деньгах, которых всегда почему-то не хватает.

Я думал, что деньги сделают меня счастливым, а оказалось, что для этого их сначала надо заработать.

Вся моя финансовая грамотность построена на том, что лучше просто никуда не выходить из дома.

Сегодня ребенок удивил. — Я знаю почему у нас денег нет. У нас чайник каждый день дома свистит.

— Где вы храните свои средства? — В аптечке.

— Мне цыганка в молодости нагадала много денег. — Обманула? — Нет, уже 20 лет кассиром работаю.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях братьев и сестер.