Чужие деньги считать неприлично, а свои — грустно: смешные анекдоты о финансах
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Пока украинские воины защищают страну от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт", и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.
Юмор — это надежный щит для нашего мозга от негативного влияния, поэтому "Телеграф" продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям, публикуя анекдоты и шутки на злобу дня и не только. Мы составили подборку прикольных анекдотов о деньгах, которых всегда почему-то не хватает.
Я думал, что деньги сделают меня счастливым, а оказалось, что для этого их сначала надо заработать.
Вся моя финансовая грамотность построена на том, что лучше просто никуда не выходить из дома.
Сегодня ребенок удивил.
— Я знаю почему у нас денег нет. У нас чайник каждый день дома свистит.
— Где вы храните свои средства?
— В аптечке.
— Мне цыганка в молодости нагадала много денег.
— Обманула?
— Нет, уже 20 лет кассиром работаю.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях братьев и сестер.