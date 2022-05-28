Во Львове провели олимпиаду по русскому языку. Победителей расстреляли: уморительные шутки на злобу дня

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма.

Если делать вывод из скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем и не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику, о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян".

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей о россии, россиянах и их диктаторе путине, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Сейчас, когда украинцы видят пожар в россии, они ужасно переживают, хотя бы дождь не пошел.

Российский турист ходит с гидом по Львову - У вас здесь все такое маленькое, зажатое. Вот этот дом, например, в Москве был бы раз в десять больше. – Конечно, это же психиатрическая клиника!

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– Россияне жили еще во времена динозавров. Доказательство – принесенный от туда образ Тиранозавра в виде Змей Горыныча. – А почему же у него три головы? – Это говорит, что уже тогда пили, причем не слабо.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.