Чужі гроші рахувати непристойно, а свої - сумно: смішні анекдоти про фінанси
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Поки українські воїни захищають країну від путінських солдатів, українці тримають "гумористичний фронт", і намагаються підбадьорювати себе та оточуючих анекдотами, мемами та смішними картинками.
Гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативного впливу, тому "Телеграф" продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам, публікуючи анекдоти та жарти на злобу дня і не тільки. Ми склали добірку прикольних анекдотів про гроші, яких завжди чомусь не вистачає.
Я думав, що гроші зроблять мене щасливим, а виявилося, що для цього їх треба спочатку заробити.
Вся моя фінансова грамотність побудована на тому, що краще просто нікуди не виходити з дому.
Сьогодні дитина здивувала.
— Я знаю, чому в нас грошей немає. У нас чайник щодня вдома свистить.
- У чому ти зберігаєш гроші? У доларах чи євро?
- У спогадах.
- Мені циганка в молодості нагадала багато грошей.
- Обдурила?
- Ні, вже 20 років касиром працюю.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки братів і сестер.