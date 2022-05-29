Чужі гроші рахувати непристойно, а свої - сумно: смішні анекдоти про фінанси

Українці – народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Поки українські воїни захищають країну від путінських солдатів, українці тримають "гумористичний фронт", і намагаються підбадьорювати себе та оточуючих анекдотами, мемами та смішними картинками.

Гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативного впливу, тому "Телеграф" продовжує дарувати позитивні емоції своїм читачам, публікуючи анекдоти та жарти на злобу дня і не тільки. Ми склали добірку прикольних анекдотів про гроші, яких завжди чомусь не вистачає.

Я думав, що гроші зроблять мене щасливим, а виявилося, що для цього їх треба спочатку заробити.

Вся моя фінансова грамотність побудована на тому, що краще просто нікуди не виходити з дому.

Сьогодні дитина здивувала. — Я знаю, чому в нас грошей немає. У нас чайник щодня вдома свистить.

- У чому ти зберігаєш гроші? У доларах чи євро? - У спогадах.

- Мені циганка в молодості нагадала багато грошей. - Обдурила? - Ні, вже 20 років касиром працюю.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки братів і сестер.