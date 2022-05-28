У Львові провели олімпіаду з російської мови. Переможців розстріляли: жарти на злобу дня

Якщо робити висновок зі швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти в основному на військову тематику, про смерть кривавого диктатора путіна або непросту долю "простих росіян".

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж про росію, росіян та їх диктатора путіна, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Зараз, коли українці бачать пожежу в росії, вони страшенно переживають, хоч би дощ не пішов.

Російський турист ходить із гідом Львовом - У вас тут усе таке маленьке, затиснуте. Ось цей будинок, наприклад, у Москві був би разів у десять більше. - Звичайно, це ж психіатрична клініка!

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– Росіяни жили ще за часів динозаврів. Доказ – принесений туди образ Тиранозавра як Змій Горинича. – А чому ж у нього три голови? – Це каже, що вже тоді пили, до того ж не слабо.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.