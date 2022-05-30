У тех, кто выходит бегать по утрам, просто очень неудобная кровать: веселые шутки о спортсменах

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха, однако за три месяца юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о спорте и спортсменах, которые поднимут настроение всем.

В тренажерном зале. Я: — 52, 53, 54… Инструктор: — Заканчивай считать потолочную плитку и займись делом.

— А какие у вас обычно интервалы между тренировками? — Ну, это зависит от интенсивности тренировки. Но обычно месяцев 6-12.

Бабушка порадовалась, увидев на телеэкране четкую, слаженную работу уборщицы и полотера, но внук разъяснил, что это всего-навсего керлинг.

— Для вас спорт — это профессия, или увлечение? — Для меня — это канал на телевизоре.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.