У тих, хто виходить бігати вранці, просто дуже незручне ліжко: веселі жарти про спортсменів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 24
Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху, проте за три місяці гумор трохи помінявся. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про спорт та спортсменів, які піднімуть настрій усім.
В тренажерному залі.
Я:
- 52, 53, 54 ...
Інструктор:
- Закінчуй рахувати плитку на стелі і займися справою.
— А які зазвичай інтервали між тренуваннями?
— Це залежить від інтенсивності тренування. Але зазвичай місяців 6-12.
Бабуся зраділа, побачивши на телеекрані чітку, злагоджену роботу прибиральниці і полотера, але онук роз’яснив, що це всього лише керлінг.
— Для вас спорт — це професія чи захоплення?
— Для мене це канал на телевізорі.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.