У тих, хто виходить бігати вранці, просто дуже незручне ліжко: веселі жарти про спортсменів

Незважаючи на війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху, проте за три місяці гумор трохи помінявся. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про спорт та спортсменів, які піднімуть настрій усім.

В тренажерному залі. Я: - 52, 53, 54 ... Інструктор: - Закінчуй рахувати плитку на стелі і займися справою.

— А які зазвичай інтервали між тренуваннями? — Це залежить від інтенсивності тренування. Але зазвичай місяців 6-12.

Бабуся зраділа, побачивши на телеекрані чітку, злагоджену роботу прибиральниці і полотера, але онук роз’яснив, що це всього лише керлінг.

— Для вас спорт — це професія чи захоплення? — Для мене це канал на телевізорі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.