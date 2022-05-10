Кидай палити! Помреш і не побачиш як здохне путін: найкращі жарти про президента рф

Нові жарти тепер створюються у бомбосховищах і навіть на передовій

Талановиті та гуморні українці, зброєю яких є гумор, продовжують жартувати про недалекоглядність, дурість президента росії путіна, який розв'язав війну в нашій мирній і незалежній країні.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі жарти із соцмереж про президента рф, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

пєсков під час зустрічі з журналістами не стримався і розповів про унікальні відносини путіна і лукашенка…

КНДР готова дати притулок путіну і нове ім’я: Кон-Чен-Ий!!!

- владім владімирич, вам тут бандаревці дзвонять, пі*араса питають… - То до лаврова, я ху*ло!!!

На вимогу путіна повернутися до кордонів 1997 року, в НАТО запропонували путіну повернутися до роботи таксистом…

А ви знаєте, чому путін не любить гусей? Бо йому постійно здається, що вони кажуть: Гаага!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.