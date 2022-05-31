В семье скелетов родился сын, назвали Костян: смешные "мистические" анекдоты
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Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о мистических существах.
Как-то странно. Сейчас у каждого есть камера в мобильном телефоне, а потока фотографий Йети, Несси, НЛО нет.
В Англии турист останавливается в старинном замке:
— Скажите, а в вашем замке привидения есть?
— За отдельную плату, мистер.
Жили-были два оборотня, они любили друг друга и жили долго и счастливо, и умерли в один день — в день серебряной свадьбы.
В Шотландском замке, наше время… Сквозь стену появляется призрак, и подходит к бару.
Призрак — бармену:
— Налей мне стакан виски.
Бармен наливает виски, призрак залпом выпивает и уходит обратно сквозь стену.
Бармен:
— Хм… виски… с утра?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.