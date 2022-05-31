В семье скелетов родился сын, назвали Костян: смешные "мистические" анекдоты

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих.

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о мистических существах.

Как-то странно. Сейчас у каждого есть камера в мобильном телефоне, а потока фотографий Йети, Несси, НЛО нет.

В Англии турист останавливается в старинном замке: — Скажите, а в вашем замке привидения есть? — За отдельную плату, мистер.

Жили-были два оборотня, они любили друг друга и жили долго и счастливо, и умерли в один день — в день серебряной свадьбы.

В Шотландском замке, наше время… Сквозь стену появляется призрак, и подходит к бару. Призрак — бармену: — Налей мне стакан виски. Бармен наливает виски, призрак залпом выпивает и уходит обратно сквозь стену. Бармен: — Хм… виски… с утра?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.