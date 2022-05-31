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У сім’ї скелетів народився син, назвали Костян: смішні "містичні" анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У сім’ї скелетів народився син, назвали Костян: смішні "містичні" анекдоти

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих.

Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про містичні істоти.

Якось дивно. Зараз кожен має камеру в мобільному телефоні, а потоку фотографій Йєті, Нессі, НЛО немає.

В Англії турист зупиняється у старовинному замку:

— Скажіть, а у вашому замку є привиди?

— За окрему платню, містере.

Жили-були два перевертні, вони любили один одного і жили довго і щасливо, і померли в один день — у день срібного весілля.

У Шотландському замку, наш час… Крізь стіну з’являється примара і підходить до бару.

Примара бармену:

— Налий мені склянку віскі.

Бармен наливає віскі, примара залпом випиває і йде назад крізь стіну.

Бармен:

— Хм… віскі… зранку?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня