Женская логика — это пустяки, а вот женская фантазия: подборка шуток для настроения

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих.

В это сложное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

Смешные приколы о логике представительниц прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.

К шестидесяти годам наконец-то начинаешь понимать женщин. Но их логика по-прежнему недоступна.

Если сравнивать женскую логику с квантовой физикой, то по квантовой физике есть хотя бы литература, чтобы ее изучить и понять.

По-моему, лучшее объяснение, что такое женская логика, сделала моя знакомая. Цитирую ее дословно: — Женская логика такая же, как и мужская, только наоборот.

— Твою логику надо на войну отправить. — Почему? — Она убивает.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.