Женская логика — это пустяки, а вот женская фантазия: подборка шуток для настроения
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В это сложное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
Смешные приколы о логике представительниц прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.
К шестидесяти годам наконец-то начинаешь понимать женщин. Но их логика по-прежнему недоступна.
Если сравнивать женскую логику с квантовой физикой, то по квантовой физике есть хотя бы литература, чтобы ее изучить и понять.
По-моему, лучшее объяснение, что такое женская логика, сделала моя знакомая.
Цитирую ее дословно:
— Женская логика такая же, как и мужская, только наоборот.
— Твою логику надо на войну отправить.
— Почему?
— Она убивает.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.