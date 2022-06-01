Жіноча логіка — це дрібниці, а ось жіноча фантазія: добірка жартів для гарного настрою

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих.

У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні за будь-яких обставин.

Смішні приколи про логіку представниць прекрасної статі обов’язково піднімуть настрій.

До шістдесяти років нарешті починаєш розуміти жінок. Але їхня логіка, як і раніше, недоступна.

Якщо порівнювати жіночу логіку з квантовою фізикою, то з квантової фізики є хоча б література, щоб її вивчити та зрозуміти.

На мою думку, найкраще пояснення, що таке жіноча логіка, зробила моя знайома. Цитую її дослівно: — Жіноча логіка така сама, як і чоловіча, тільки навпаки.

- Твою логіку треба на війну відправити. - Чому? - Вона вбиває.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.