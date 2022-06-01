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Жіноча логіка — це дрібниці, а ось жіноча фантазія: добірка жартів для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Жіноча логіка — це дрібниці, а ось жіноча фантазія: добірка жартів для гарного настрою Новина оновлена 01 червня 2022, 15:13

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих.

У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні за будь-яких обставин.

Смішні приколи про логіку представниць прекрасної статі обов’язково піднімуть настрій.

До шістдесяти років нарешті починаєш розуміти жінок. Але їхня логіка, як і раніше, недоступна.

Якщо порівнювати жіночу логіку з квантовою фізикою, то з квантової фізики є хоча б література, щоб її вивчити та зрозуміти.

На мою думку, найкраще пояснення, що таке жіноча логіка, зробила моя знайома.

Цитую її дослівно:

— Жіноча логіка така сама, як і чоловіча, тільки навпаки.

- Твою логіку треба на війну відправити.

- Чому?

- Вона вбиває.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти