Жіноча логіка — це дрібниці, а ось жіноча фантазія: добірка жартів для гарного настрою
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У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні за будь-яких обставин.
Смішні приколи про логіку представниць прекрасної статі обов’язково піднімуть настрій.
До шістдесяти років нарешті починаєш розуміти жінок. Але їхня логіка, як і раніше, недоступна.
Якщо порівнювати жіночу логіку з квантовою фізикою, то з квантової фізики є хоча б література, щоб її вивчити та зрозуміти.
На мою думку, найкраще пояснення, що таке жіноча логіка, зробила моя знайома.
Цитую її дослівно:
— Жіноча логіка така сама, як і чоловіча, тільки навпаки.
- Твою логіку треба на війну відправити.
- Чому?
- Вона вбиває.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.