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Врачи рекомендуют побольше шутить. Особенно стоматологи: свежие анекдоты для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Врачи рекомендуют побольше шутить. Особенно стоматологи: свежие анекдоты для хорошего настроения Новость обновлена 02 июня 2022, 14:36

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха, однако за это время юмор стал немного другим. В сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, не теряющих своей актуальности.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о стоматологах, которые поднимут настроение всем.

– Доктор, что вы делаете?! Надо было вырвать совсем другой зуб!

– Успокойтесь, понемногу я и до него доберусь.

Симпатичная женщина-стоматолог к пациенту, включая бормашину:

— А помнишь, Володька, как ты в школе кнопки мне подкладывал?

Стоматолог смотрит в рот мужчине, у которого все зубы золотые и спрашивает:

– Что вы хотите?

– Доктор, поставьте мне там сигнализацию!

– Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов? Кто этот десятый, которому все не нравится?

У стоматолога:

– Не надо так широко открывать рот.

– Вы же сами сказали, что должны ввести туда зеркальце и инструменты!

– Да, но сам я останусь здесь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о врачах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты