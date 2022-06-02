Врачи рекомендуют побольше шутить. Особенно стоматологи: свежие анекдоты для хорошего настроения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 151
Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха, однако за это время юмор стал немного другим. В сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, не теряющих своей актуальности.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о стоматологах, которые поднимут настроение всем.
– Доктор, что вы делаете?! Надо было вырвать совсем другой зуб!
– Успокойтесь, понемногу я и до него доберусь.
Симпатичная женщина-стоматолог к пациенту, включая бормашину:
— А помнишь, Володька, как ты в школе кнопки мне подкладывал?
Стоматолог смотрит в рот мужчине, у которого все зубы золотые и спрашивает:
– Что вы хотите?
– Доктор, поставьте мне там сигнализацию!
– Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов? Кто этот десятый, которому все не нравится?
У стоматолога:
– Не надо так широко открывать рот.
– Вы же сами сказали, что должны ввести туда зеркальце и инструменты!
– Да, но сам я останусь здесь.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о врачах.