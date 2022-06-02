Врачи рекомендуют побольше шутить. Особенно стоматологи: свежие анекдоты для хорошего настроения

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха, однако за это время юмор стал немного другим. В сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, не теряющих своей актуальности.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о стоматологах, которые поднимут настроение всем.

– Доктор, что вы делаете?! Надо было вырвать совсем другой зуб! – Успокойтесь, понемногу я и до него доберусь.

Симпатичная женщина-стоматолог к пациенту, включая бормашину: — А помнишь, Володька, как ты в школе кнопки мне подкладывал?

Стоматолог смотрит в рот мужчине, у которого все зубы золотые и спрашивает: – Что вы хотите? – Доктор, поставьте мне там сигнализацию!

– Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов? Кто этот десятый, которому все не нравится?

У стоматолога: – Не надо так широко открывать рот. – Вы же сами сказали, что должны ввести туда зеркальце и инструменты! – Да, но сам я останусь здесь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о врачах.