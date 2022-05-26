Медицина у нас хорошая, просто больные плохие: лучшие анекдоты о врачах

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Во время военных действий в стране не особо до шуток, однако украинцы даже при тяжелых временах находят повод посмеяться, особенно над "вечными" темами, которые остаются актуальными в любое время и при любых обстоятельствах.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о врачах.

Случайно оказался у регистратуры онкологической клиники. Мужичок ведёт разговор с регистратором и среди прочего спрашивает: — А туда живая очередь? Ответ: — Она временно живая. Мужик примолк, потом осведомился: — Это у вас юмор такой, профессиональный? — Нет, — отвечают, — до десяти живая очередь, а потом по записи.

В мединституте: — Уважаемые студенты, сегодня мы практически познакомимся с вашим будущим: все — в морг!

Травматологи летом делают деньги на мотоциклистах, зимой на любителях горных лыж, а на правдолюбах — круглогодично.

— Скажите, чем Вы своих глистов лечите? — Ничем. — А как же? — А они у меня не болеют.

Врачи напоминают, что у взрослых корь протекает тяжелее, чем у детей. То есть, у детей — корь, а у взрослых — хард корь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.