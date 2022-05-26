Укр

Медицина у нас хорошая, просто больные плохие: лучшие анекдоты о врачах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
308
Медицина у нас хорошая, просто больные плохие: лучшие анекдоты о врачах Новость обновлена 26 мая 2022, 13:20

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Во время военных действий в стране не особо до шуток, однако украинцы даже при тяжелых временах находят повод посмеяться, особенно над "вечными" темами, которые остаются актуальными в любое время и при любых обстоятельствах.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о врачах.

Случайно оказался у регистратуры онкологической клиники.

Мужичок ведёт разговор с регистратором и среди прочего спрашивает:

— А туда живая очередь?

Ответ:

— Она временно живая.

Мужик примолк, потом осведомился:

— Это у вас юмор такой, профессиональный?

— Нет, — отвечают, — до десяти живая очередь, а потом по записи.

В мединституте:

— Уважаемые студенты, сегодня мы практически познакомимся с вашим будущим: все — в морг!

Травматологи летом делают деньги на мотоциклистах, зимой на любителях горных лыж, а на правдолюбах — круглогодично.

— Скажите, чем Вы своих глистов лечите?

— Ничем.

— А как же?

— А они у меня не болеют.

Врачи напоминают, что у взрослых корь протекает тяжелее, чем у детей.

То есть, у детей — корь, а у взрослых — хард корь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.

Теги:
#Врачи #Медицина #Шутки #Юмор #Анекдоты