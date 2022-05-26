Медицина у нас хорошая, просто больные плохие: лучшие анекдоты о врачах
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Во время военных действий в стране не особо до шуток, однако украинцы даже при тяжелых временах находят повод посмеяться, особенно над "вечными" темами, которые остаются актуальными в любое время и при любых обстоятельствах.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о врачах.
Случайно оказался у регистратуры онкологической клиники.
Мужичок ведёт разговор с регистратором и среди прочего спрашивает:
— А туда живая очередь?
Ответ:
— Она временно живая.
Мужик примолк, потом осведомился:
— Это у вас юмор такой, профессиональный?
— Нет, — отвечают, — до десяти живая очередь, а потом по записи.
В мединституте:
— Уважаемые студенты, сегодня мы практически познакомимся с вашим будущим: все — в морг!
Травматологи летом делают деньги на мотоциклистах, зимой на любителях горных лыж, а на правдолюбах — круглогодично.
— Скажите, чем Вы своих глистов лечите?
— Ничем.
— А как же?
— А они у меня не болеют.
Врачи напоминают, что у взрослых корь протекает тяжелее, чем у детей.
То есть, у детей — корь, а у взрослых — хард корь.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.