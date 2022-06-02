Лікарі рекомендують побільше жартувати. Особливо, стоматологи: свіжі анекдоти для гарного настрою
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Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху, проте за цей час гумор став трохи іншим. У мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про стоматологів, які піднімуть настрій усім.
- Лікарю, що ви робите?! Потрібно було вирвати зовсім інший зуб!
- Заспокойтеся, потроху я і до нього дістануся.
Симпатична жіночка-стоматолог до пацієнта, вмикаючи бормашину:
— А пам’ятаєш, Володька, як ти в школі мені кнопки підкладав?
Стоматолог дивиться в рот чоловікові, у якого всі зуби золоті і запитує:
- Що ви хочете?
- Лікарю, поставте мені там сигналізацію!
- Чому кожну нову зубну пасту завжди рекомендують тільки дев'ять із десяти стоматологів? Хто цей десятий, якому все не подобається?
У стоматолога:
- Не треба так широко відкривати рот.
- Ви ж самі сказали, що маєте ввести туди дзеркальце та інструменти!
- Так, але сам я залишуся тут.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про лікарів.