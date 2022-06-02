Лікарі рекомендують побільше жартувати. Особливо, стоматологи: свіжі анекдоти для гарного настрою

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху, проте за цей час гумор став трохи іншим. У мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про стоматологів, які піднімуть настрій усім.

- Лікарю, що ви робите?! Потрібно було вирвати зовсім інший зуб! - Заспокойтеся, потроху я і до нього дістануся.

Симпатична жіночка-стоматолог до пацієнта, вмикаючи бормашину: — А пам’ятаєш, Володька, як ти в школі мені кнопки підкладав?

Стоматолог дивиться в рот чоловікові, у якого всі зуби золоті і запитує: - Що ви хочете? - Лікарю, поставте мені там сигналізацію!

- Чому кожну нову зубну пасту завжди рекомендують тільки дев'ять із десяти стоматологів? Хто цей десятий, якому все не подобається?

У стоматолога: - Не треба так широко відкривати рот. - Ви ж самі сказали, що маєте ввести туди дзеркальце та інструменти! - Так, але сам я залишуся тут.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про лікарів.