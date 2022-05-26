Медицина у нас хороша, просто хворі погані: найкращі анекдоти про лікарів

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Під час військових дій у країні не особливо до жартів, проте українці навіть за важких часів знаходять привід посміятися, особливо над "вічними" темами, які залишаються актуальними у будь-який час та за будь-яких обставин.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про лікарів.

Випадково опинився біля реєстратури онкологічної клініки. Чоловік веде розмову з реєстратором і, серед іншого, запитує: - А туди жива черга? Відповідь: - Вона тимчасово жива. Чоловік примовк, потім запитав: - Це у вас такий гумор, професійний? - Ні, — відповідають, — до десяти жива черга, а потім по запису.

У медінституті: — Шановні студенти, сьогодні ми практично познайомимося з вашим майбутнім: усі — у морг!

Травматологи влітку роблять гроші на мотоциклістах, взимку на любителях гірських лиж, а на правдолюбах — цілий рік.

- Скажіть, чим Ви лікуєте своїх глистів? - Нічим. - А як же? - А вони в мене не хворіють.

Лікарі нагадують, що у дорослих кір протікає важче, ніж у дітей. Тобто, у дітей – кір, а у дорослих – хард-кір.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.