Медицина у нас хороша, просто хворі погані: найкращі анекдоти про лікарів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 17
Під час військових дій у країні не особливо до жартів, проте українці навіть за важких часів знаходять привід посміятися, особливо над "вічними" темами, які залишаються актуальними у будь-який час та за будь-яких обставин.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про лікарів.
Випадково опинився біля реєстратури онкологічної клініки.
Чоловік веде розмову з реєстратором і, серед іншого, запитує:
- А туди жива черга?
Відповідь:
- Вона тимчасово жива.
Чоловік примовк, потім запитав:
- Це у вас такий гумор, професійний?
- Ні, — відповідають, — до десяти жива черга, а потім по запису.
У медінституті:
— Шановні студенти, сьогодні ми практично познайомимося з вашим майбутнім: усі — у морг!
Травматологи влітку роблять гроші на мотоциклістах, взимку на любителях гірських лиж, а на правдолюбах — цілий рік.
- Скажіть, чим Ви лікуєте своїх глистів?
- Нічим.
- А як же?
- А вони в мене не хворіють.
Лікарі нагадують, що у дорослих кір протікає важче, ніж у дітей.
Тобто, у дітей – кір, а у дорослих – хард-кір.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.