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Медицина у нас хороша, просто хворі погані: найкращі анекдоти про лікарів

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Медицина у нас хороша, просто хворі погані: найкращі анекдоти про лікарів Новина оновлена 26 травня 2022, 13:20

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Під час військових дій у країні не особливо до жартів, проте українці навіть за важких часів знаходять привід посміятися, особливо над "вічними" темами, які залишаються актуальними у будь-який час та за будь-яких обставин.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про лікарів.

Випадково опинився біля реєстратури онкологічної клініки.

Чоловік веде розмову з реєстратором і, серед іншого, запитує:

- А туди жива черга?

Відповідь:

- Вона тимчасово жива.

Чоловік примовк, потім запитав:

- Це у вас такий гумор, професійний?

- Ні, — відповідають, — до десяти жива черга, а потім по запису.

У медінституті:

— Шановні студенти, сьогодні ми практично познайомимося з вашим майбутнім: усі — у морг!

Травматологи влітку роблять гроші на мотоциклістах, взимку на любителях гірських лиж, а на правдолюбах — цілий рік.

- Скажіть, чим Ви лікуєте своїх глистів?

- Нічим.

- А як же?

- А вони в мене не хворіють.

Лікарі нагадують, що у дорослих кір протікає важче, ніж у дітей.

Тобто, у дітей – кір, а у дорослих – хард-кір.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.

Теги:
#Лікарі #Медицина #Жарти #Гумор #Анекдоти