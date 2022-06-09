Укр

Патологоанатом умер, но все равно поехал на работу: уморительные анекдоты, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Патологоанатом умер, но все равно поехал на работу: уморительные анекдоты, которые улыбнут

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. В сети можно найти много анекдотов о смерти путина и оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" представляет вашему вниманию подборку шуток про морг и патологоанатомов.

— Я считаю, что при выборе профессии нельзя руководствоваться меркантильными соображениями. Лично я пошла в медицину, чтобы помогать людям!

— А какая у Вас специальность?

— Патологоанатом.

После пятого стакана патологоанатом вдруг разоткровенничался:

— Зря вы ходите по врачам! Они же просто посредники. Идите сразу ко мне.

— Всем лежать! — отчаянно кричал патологоанатом.

Он, находясь не в своём отделении, почему-то всегда сильно нервничал…

Мой друг патологоанатомом работает. Человек такой нелюдимый, неразговорчивый, неулыбчивый. Даже глазами так делает: МОРГ, МОРГ…

Звонок в морг.

— Дедушка уже три дня не ночует дома. Вы не могли бы проверить, может, он у вас?

— Опишите особые приметы.

— Он картавит.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.

Теги:
#Шутки #Юмор #Патологоанатом #Анекдоты #Морги