Патологоанатом умер, но все равно поехал на работу: уморительные анекдоты, которые улыбнут
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Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. В сети можно найти много анекдотов о смерти путина и оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" представляет вашему вниманию подборку шуток про морг и патологоанатомов.
— Я считаю, что при выборе профессии нельзя руководствоваться меркантильными соображениями. Лично я пошла в медицину, чтобы помогать людям!
— А какая у Вас специальность?
— Патологоанатом.
После пятого стакана патологоанатом вдруг разоткровенничался:
— Зря вы ходите по врачам! Они же просто посредники. Идите сразу ко мне.
— Всем лежать! — отчаянно кричал патологоанатом.
Он, находясь не в своём отделении, почему-то всегда сильно нервничал…
Мой друг патологоанатомом работает. Человек такой нелюдимый, неразговорчивый, неулыбчивый. Даже глазами так делает: МОРГ, МОРГ…
Звонок в морг.
— Дедушка уже три дня не ночует дома. Вы не могли бы проверить, может, он у вас?
— Опишите особые приметы.
— Он картавит.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.