Патологоанатом помер, але все одно поїхав на роботу: кумедні анекдоти, які посміхнуть
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Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. У мережі можна знайти багато анекдотів про смерть путіна та окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" представляє вашій увазі добірку жартів про морг та патологоанатомів.
- Я вважаю, що під час вибору професії не можна керуватися меркантильними міркуваннями. Особисто я пішла в медицину, щоб допомагати людям!
- А яка у Вас спеціальність?
- Патологоанатом.
Після п’ятої склянки патологоанатом раптом заявив:
— Даремно ви ходите по лікарях! Вони просто посередники. Ідіть одразу до мене.
- Усім лежати! — відчайдушно кричав патологоанатом.
Він, перебуваючи не у своєму відділенні, чомусь завжди сильно нервував…
Мій друг патологоанатомом працює. Чоловік такий нелюдимий, небалакучий, неусміхнений. Навіть очима так робить: МОРГ, МОРГ…
Дзвінок у морг.
- Дідусь уже три дні не ночує вдома. Ви не могли б перевірити, може він у вас?
- Опишіть особливі прикмети.
- Він картавить.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.