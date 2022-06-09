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Патологоанатом помер, але все одно поїхав на роботу: кумедні анекдоти, які посміхнуть

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Патологоанатом помер, але все одно поїхав на роботу: кумедні анекдоти, які посміхнуть

Українці – народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. У мережі можна знайти багато анекдотів про смерть путіна та окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" представляє вашій увазі добірку жартів про морг та патологоанатомів.

- Я вважаю, що під час вибору професії не можна керуватися меркантильними міркуваннями. Особисто я пішла в медицину, щоб допомагати людям!

- А яка у Вас спеціальність?

- Патологоанатом.

Після п’ятої склянки патологоанатом раптом заявив:

— Даремно ви ходите по лікарях! Вони просто посередники. Ідіть одразу до мене.

- Усім лежати! — відчайдушно кричав патологоанатом.

Він, перебуваючи не у своєму відділенні, чомусь завжди сильно нервував…

Мій друг патологоанатомом працює. Чоловік такий нелюдимий, небалакучий, неусміхнений. Навіть очима так робить: МОРГ, МОРГ…

Дзвінок у морг.

- Дідусь уже три дні не ночує вдома. Ви не могли б перевірити, може він у вас?

- Опишіть особливі прикмети.

- Він картавить.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

Теги:
#Жарти #Гумор #Патологоанатом #Анекдоти #Морги