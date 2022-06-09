Москва, повітряна тривога! Усі в Мавзолей!: свіжі жарти про путіна та росію

Українці – це народ, який навіть під час військових дій знайде привід посміятися

Під час війни не дуже до жартів, проте українці й тут знаходять привід для сміху. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, а також про дурість російських військових. До того, гумор справді рятує: жарти не дають збожеволіти від негативних новин.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти про кривавого диктатора путіна і росію.

Ворожка до путіна: - Бачу як їдеш в лімузині, по червоній площі, всі аплодують, радіють, сміються, танцюють, махають тобі. Величезне свято! - А я? Я махаю у відповідь? - От цього не бачу, труна закрита.

У путіна не подумали, що малювати на танках елемент таблиці Менделєєва, з якого роблять цинкові гроби (Z), то є дуже поганий знак.

Коли путін помре, це буде перший випадок, коли всі країни будуть відправляти в росію не співчуття, а вітання!

путін увійде в історію, як людина, яка розвалила російську федерацію при спробі захопити Охтирку.

У кожної жінки повинна бути маленька чорна сукня, в якій вона відсвяткує похорон путіна.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про росіян.