Москва, воздушная тревога! Все в Мавзолей!: свежие шутки о путине и россии

Украинцы – это народ, который даже во время военных действий найдет повод посмеяться

Во время войны не очень до шуток, однако украинцы и здесь находят повод для смеха. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, а также о глупости российских военных. К тому же, юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от негативных новостей.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки о кровавом диктаторе путине и россии.

Гадалка к путину: - Вижу как едешь в лимузине, по красной площади, все аплодируют, радуются, смеются, танцуют, машут тебе. Большой праздник! - А я? Я машу в ответ? - Вот этого не вижу, гроб закрыт.

У путина не подумали, что рисовать на танках элемент таблицы Менделеева, из которого делают цинковые гробы (Z), это очень плохой знак.

Когда путин умрет, это будет первый случай, когда все страны будут отправлять в россию не соболезнования, а поздравления!

путин войдет в историю, как человек, разваливший российскую федерацию при попытке захватить Ахтырку.

У каждой женщины должно быть маленькое черное платье, в котором она отпразднует похороны путина.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о россиянах.