Пока в продаже есть хлеб, яйца и пельмени — холостяки так просто не сдадутся: уморительные шутки про одиноких мужчин

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Талантливые и юморные украинцы, оружием которых является юмор, активно продолжают шутить даже во время войны. Даже в таких сложных жизненных ситуациях украинский народ веселый и всегда найдет повод над чем посмеяться. Большинство шуток сейчас конечно на военную тематику, но есть и "вечные" темы, к примеру — холостяки и их "любовь" к пельменям.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про неженатых мужчин и поднимайте себе настроение.

Безысходность — это когда у одинокого мужчины аллергия на пельмени. Всё остальное — пустяки.

Любой уважающий себя холостяк должен уметь профессионально перемешивать творожок со сметаной и довольно хорошо варить яйца.

Лайфхак для холостяков: вы сможете существенно сэкономить и на простыни, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника.

Когда ты холостяк — все валяется по своим местам. Женился — и все аккуратно сложено черт знает где!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.